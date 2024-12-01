"Золотой стандарт" мер по развитию семейной политики представила "Единая Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержка семей с детьми и создание условий для улучшения демографии - одно из ключевых направлений работы партии "Единая Россия". Итоги работы и планы на будущий год по закреплению "золотого стандарта" таких мер партия представила на заседании профильной комиссии Генсовета.

"На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер", - напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы. В частности, это закрепление статуса студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Как подчеркнул секретарь Генсовета, при вузах нужно создавать комнаты для детей. Успешные практики в регионах уже есть, и их нужно тиражировать.

"Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности", - рассказал Владимир Якушев..

Как сообщила глава комиссии "Единой России" по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов. Так, введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотинсодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив - в разработке.

Помимо этого, президент поддержал инициативу "Единой России" и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

На федеральном уровне "Единая Россия" продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

"В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять", - отметила Анна Кузнецова.

Совместно с Минобрнауки РФ партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей. Помимо этого, при участии партнерских организаций продолжится масштабная работа по по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, регулярный мониторинг детской инфраструктуры, обследование и лечение детей с особенностями развития.