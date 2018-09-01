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Тюменский "Рубин" одержал уверенную победу над "Югрой"

Спорт, 10:37 17 сентября 2018

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Со счетом 4:1 завершилась встреча тюменского "Рубина" с ханты-мансийской "Югрой" в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Тюменцы одержали в нынешней "регулярке" первую победу в основное время, сообщает ХК "Рубин".

Счет на первой минуте открыл Бойчук. Вскоре успех развил Угольников. Третья шайба гостей, заброшенная Поповым на 11-й минуте, ввергла хозяев в шоковое состояние. В итоге Бойчук оформил дубль. Две результативные передачи выполнил Бабенко. Голевыми пасами отметились защитники Никита Кротиков и 17-летний Егор Брютов, набравший своей первый балл в ВХЛ, а также именинник Рехтин и Белов. В первом периоде рубиновцы совершили 18 бросков в створ ворот югорчан.

В следующем отрезке гости действовали изобретательно, однако забросить не смогли. Определенную интригу в игру внесла результативная атака, которую югорчане организовали на 21-й минуте. Большинство реализовал Андрей Рычагов. В целом, "рубиновым" удавалось связывать руки оппонентам в их попытках подобрать ключи в владениям Тяло. Игра носила выгодный подопечным Михаила Звягина характер и гандикап тюменцев в три шайбы сохранился.

В третьем периоде игрокам "Рубина" было необходимо, в первую очередь, избежать ошибок. С этой задачей они справились уверенно.

Следующий матч в рамках ВХЛ тюменский "Рубин" проведет с нижегородским "Саровом" 20 сентября.

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# ВХЛ , Рубин , хоккей , Югра

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