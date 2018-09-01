Роспотребнадзор: восемь тюменцев заболели острой кишечной инфекцией после шаурмы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом (кишечной инфекцией) среди жителей Тюмени, употреблявших шаурму в кафе "Восточный дворик" по ул.Широтная, 80/5 зарегистрировано в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Сотрудники Роспотребнадзора провели обследование работников общепита на носительство возбудителей острой кишечной инфекции бактериальной и вирусной этиологии, отобрали готовые пищевые продукты и продовольственное сырье. Материалы лабораторных исследований находятся в работе.

Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Отсутствует централизованное водоснабжение и канализование, объемно-планировочные решения помещений кафе не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, имеет место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работают без медицинского осмотра.

За выявленные нарушения составлен протокол о временном запрете деятельности кафе "Восточный дворик" и направлен в суд для принятия решения о приставлении деятельности. До принятия решения судом деятельность приостановлена управлением с 14 сентября.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы оказать помощь лицам, пострадавшим при употреблении шаурмы, в подготовке исков в суд в защиту их прав. Консультацию можно получить в общественной приемной управления по адресу: Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо по телефонам 20-86-66, 203-111, а также в Центре гигиены и эпидемиологии по Тюменской области (ул. Холодильная, 57), либо по телефону 567-990 доб. 3722; 3723.