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В спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области назвали победителей

Спорт, 11:10 18 сентября 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

XII спартакиада трудовых коллективов Тюменской области в соревнованиях семейных команд состоялась 15-16 сентября.

Как сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, соревнования проходили по настольному теннису, легкой атлетике и спортивному туризму.

В этом году в спартакиаду впервые включены соревнования семейных команд, в них приняли участие 18 человек.

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

По итогам трех видов в командном зачете места распределились следующим образом: среди мужчин первое место у филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени, на втором месте - ПАО "Гипротюменнефтегаз", третье место заняло АО "Транснефть-Сибирь"

На первом месте среди женщин ООО "Альпина72", второе занял Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, на третьем - Новый поток АО "Антипинский нефтепереробатывающий завод".

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# спартакиада , ЦСП72

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