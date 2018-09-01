В спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области назвали победителей
XII спартакиада трудовых коллективов Тюменской области в соревнованиях семейных команд состоялась 15-16 сентября.
Как сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, соревнования проходили по настольному теннису, легкой атлетике и спортивному туризму.
В этом году в спартакиаду впервые включены соревнования семейных команд, в них приняли участие 18 человек.
По итогам трех видов в командном зачете места распределились следующим образом: среди мужчин первое место у филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени, на втором месте - ПАО "Гипротюменнефтегаз", третье место заняло АО "Транснефть-Сибирь"
На первом месте среди женщин ООО "Альпина72", второе занял Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, на третьем - Новый поток АО "Антипинский нефтепереробатывающий завод".