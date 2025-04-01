Тюменская компания расширяет линейку модульных зданий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линейку модульных зданий расширяет ООО "Тюменский ремонтно-механический завод". В основе новой партии – металлокаркас с сэндвич-панелями. Модули изготавливают под ключ.

"Мы вставляем окна и двери. Под заказчика окрашиваем и доставляем на место, монтируем. При этом назначение зданий разное: пункты временного наблюдения, вахтовые дома, почтовые отделения. Выпускаем конструктивы для медицинских учреждений. Конструкторы разрабатывают макеты зданий, исходя из различных параметров, в том числе учитывают среду, в которой они будут находиться", - рассказала заместитель генерального директора ООО "Тюменский ремонтно-механический завод" Людмила Беседина.

Более 40 отдельных модульных зданий выпустили в новом цехе завода с начала 2025 г. Разработали конструктив кассетного типа: старый модуль демонтировали, установили новый многоэтажный для корпуса больницы. Все здания направили на север Тюменской области.

Напомним, дополнительный цех площадью 3 тыс. 240 кв. метров открыли в конце 2024 г. Его построили специального для лазерных станков по резке труб и листового металла. Более 120 млн рублей инвестировало руководство предприятия в новое направление деятельности. На закупку высокотехнологичного оборудования привлекли льготный заём от фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в размере 35 млн рублей под 3 % годовых на семь лет.

Часть оборудования попала в региональную программу субсидирования лизинга. Предприниматели вернут 50 % от затраченных средств.

По итогам 2024 г. Тюменский ремонтно-механический завод увеличил объем выручки на 100 млн рублей. Объем отгруженной продукции вырос на 500 тонн. Дополнительно создано 25 рабочих мест.

Готовую продукцию завод поставляет крупным строительным и нефтедобывающим компаниям страны. Металлоконструкции используют на опорах нефтепроводов, эстакадах, сваях, при строительстве школ и больниц.

Летом 2025 г. начнут строить покрасочный цех. Сваи уже забиты. Оборудование также приобретено в лизинг.

Анжела Лебедева