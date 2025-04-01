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Тюменская компания расширяет линейку модульных зданий

Экономика, 13:53 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линейку модульных зданий расширяет ООО "Тюменский ремонтно-механический завод". В основе новой партии – металлокаркас с сэндвич-панелями. Модули изготавливают под ключ.

"Мы вставляем окна и двери. Под заказчика окрашиваем и доставляем на место, монтируем. При этом назначение зданий разное: пункты временного наблюдения, вахтовые дома, почтовые отделения. Выпускаем конструктивы для медицинских учреждений. Конструкторы разрабатывают макеты зданий, исходя из различных параметров, в том числе учитывают среду, в которой они будут находиться", - рассказала заместитель генерального директора ООО "Тюменский ремонтно-механический завод" Людмила Беседина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Более 40 отдельных модульных зданий выпустили в новом цехе завода с начала 2025 г. Разработали конструктив кассетного типа: старый модуль демонтировали, установили новый многоэтажный для корпуса больницы. Все здания направили на север Тюменской области.

Напомним, дополнительный цех площадью 3 тыс. 240 кв. метров открыли в конце 2024 г. Его построили специального для лазерных станков по резке труб и листового металла. Более 120 млн рублей инвестировало руководство предприятия в новое направление деятельности. На закупку высокотехнологичного оборудования привлекли льготный заём от фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в размере 35 млн рублей под 3 % годовых на семь лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Часть оборудования попала в региональную программу субсидирования лизинга. Предприниматели вернут 50 % от затраченных средств.

По итогам 2024 г. Тюменский ремонтно-механический завод увеличил объем выручки на 100 млн рублей. Объем отгруженной продукции вырос на 500 тонн. Дополнительно создано 25 рабочих мест.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Готовую продукцию завод поставляет крупным строительным и нефтедобывающим компаниям страны. Металлоконструкции используют на опорах нефтепроводов, эстакадах, сваях, при строительстве школ и больниц.

Летом 2025 г. начнут строить покрасочный цех. Сваи уже забиты. Оборудование также приобретено в лизинг.

Анжела Лебедева

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# металлоконструкция , модули , производство , Тюменский ремонтно-механический завод

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