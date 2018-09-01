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Тюменские мотогонщики получили награды на областных стартах

Спорт, 11:54 18 сентября 2018

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские мотогонщики получили восемь наград на чемпионате и первенстве Тюменской области по мотоциклетному кроссу в Ялуторовске, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками состязаний стали спортсмены из Шадринска, Заводоуковска, Тюмени, Нового Уренгоя, Перми и Ялуторовска. Более 40 лучших гонщиков Тюменской области отстаивали право на победу. Областную столицу представили 17 воспитанников ДЮСШ "Старт XXI век", что составило почти половину участников соревнований.

Первая команда мотоциклистов из "Старта XXI век" заняла второе место (200 очков).

Первыми стали спортсмены центра "Воронинские горки", в их копилке оказалось 238 очков. В результате полученных 162 очков третье место также у центра "Воронинские горки".

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# Воронинские горки , ДЮСШ , мотоциклисты , чемпионат

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