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Старшеклассники Бердюжского района вышли на старт игры "Орленок"

Общество, 14:54 19 сентября 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 70 старшеклассников Бердюжского района вышли на старт военно-спортивной игры "Орленок". Она прошла в рамках "Месячника безопасности", сообщает региональное управление МЧС России.

В командную эстафету, были включены марш-бросок, сборка-разборка автомата, метание учебной гранаты на точность и дальность, стрельба по мишени, перевязка и переноска раненого при оказании первой медицинской помощи, а также надевание противогаза на скорость, прохождение "минного поля" и перетягивание каната.

Сотрудники 151 пожарно-спасательной части 27-го отряда Федеральной противопожарной службы были задействованы в качестве судей на этапах соревнований и осуществляли дежурство совместно с другими службами экстренного реагирования.

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# Бердюжский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , игра , школьники

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