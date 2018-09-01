Старшеклассники Бердюжского района вышли на старт игры "Орленок"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 70 старшеклассников Бердюжского района вышли на старт военно-спортивной игры "Орленок". Она прошла в рамках "Месячника безопасности", сообщает региональное управление МЧС России.

В командную эстафету, были включены марш-бросок, сборка-разборка автомата, метание учебной гранаты на точность и дальность, стрельба по мишени, перевязка и переноска раненого при оказании первой медицинской помощи, а также надевание противогаза на скорость, прохождение "минного поля" и перетягивание каната.

Сотрудники 151 пожарно-спасательной части 27-го отряда Федеральной противопожарной службы были задействованы в качестве судей на этапах соревнований и осуществляли дежурство совместно с другими службами экстренного реагирования.