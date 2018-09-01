Опорный вуз на Тюменском нефтегазовом форуме представил проекты цифровизации

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Опорный вуз представил проекты цифровизации на IX Тюменском нефтегазовом форуме в технопарке 19 сентября, сообщает ТИУ.

Одно из главных направлений форума — цифровизация в нефтегазовой отрасли. В соответствии с ним опорный вуз представил базовые проекты в этой области: "Высшая инженерная школа EG", Smart City, "Tехнополис" и НИПИ "Нефтегазпроект". Презентацию стенда провела и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. Ее помощники - экскурсоводы с искусственным интеллектом — промоботы Фома и Томас не оставили равнодушным ни одного посетителя экспозиции.

"Сегодня индустрия и правительство страны расставляют акценты по-новому, задавая основным трендом цифровые технологии и их массовое использование, а также глобальную цифровизацию отраслей, что, безусловно, отражается на подготовке кадров. Мы, как их основной поставщик, должны на эти вызовы ответить", — отметила Вероника Ефремова.

На стенде представлены научно-исследовательские проекты, направленные на создание в регионе комфортной и безопасной среды, а также экосистемы, формирующие инженеров новой формации, способных конструировать инструменты управления будущим.

По мнению главы университета, проект "Высшая инженерная школа EG" отвечает на вопрос, какие кадры нужны индустрии 4.0. По ее словам, студенты и выпускники ВИШ — это люди с техническим мышлением, отлично разбирающиеся в технологических инновациях, готовые предлагать амбициозные проекты и брать на себя ответственность за них, способные к созданию новых рабочих мест, отраслей знаний и экономики.

В работе экспозиции приняли участие руководители стратегических и трансформационных проектов, входящих в Программу развития опорного университета. Они делились с участниками выставки своими наработками и перспективами их реализации.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум продлится до 20 сентября. С 14 до 16 часов 20 сентября пройдет панельная сессия "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли", организованная ТИУ.