Юный тюменец одержал победу на чемпионате по ирландским танцам

| Фото: школы танца «Кадэнса» | Фото: школы танца «Кадэнса»

Тюменец Максим Выдрин стал победителем чемпионата Ирландии по спортивным ирландским танцам, который проходил в городе Балинасло (графство Голуэй) 17 и 18 ноября.

Как сообщили в школе танца "Кадэнса", чьим воспитанником и является 10-летний Максим, победа танцора всегда является результатом трех факторов – заслуги самого танцора, труда тренера и поддержки семьи.

"Мы потому и победили – мы все вложили себя в общий результат. И, конечно, сработал сибирский подход - работать на достижение цели. Если становится совсем невыносимо, мы не просчитываем, "а не выгодней ли нам отступить", не тратим время на заламывание рук. Уникальность ситуации в том, что Максим, которому всего десять лет, уже трудится с нами в этом режиме. Он станцевал как надо, невзирая на огромное давление и ответственность. Есть над чем работать, но это решаемые моменты", - пояснила руководитель школы танца Яна Малиновская и поблагодарила за поддержку депутата Тюменской областной думы Елену Кашкарову.

Тюменцы нацелены на успешное участие в чемпионате мира по ирландским танцам 2019 года. В копилке наград "Кадэнсы" уже есть титул чемпиона мира по традиционным ирландским танцам, но Максим нацелен на титул чемпиона по спортивному направлению – это более сложно и престижно. В апреле 2018 года Максим вошел в Топ-5 по этой номинации.