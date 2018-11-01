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Более полутора миллиардов рублей вложат в 2019 году в развитие ямальской культуры

Экономика, 17:38 21 ноября 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 1,5 млрд рублей будет вложено в развитие культуры ЯНАО в 2019 году, сообщает ИА "Север-пресс".

Такую информацию представил на заседании комитета Заксобрания ЯНАО по бюджету, налогам и финансам директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.

Эти средства направят на исполнение указов президента России по повышению заработной платы работников культуры до установленных показателей и реализацию регионального национального проекта "Культура".

Кроме того, в 2019 году поддержат мероприятия, приуроченные к Году театра. Также деньги направят на развитие библиотечного и музейного дела, поддержку творческих инициатив, профессионального искусства. Часть расходов запланирована на содержание пяти вводимых объектов культуры, модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение мер социальной поддержки.

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# культура , финансирование , Ямал

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