Более полутора миллиардов рублей вложат в 2019 году в развитие ямальской культуры

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 1,5 млрд рублей будет вложено в развитие культуры ЯНАО в 2019 году, сообщает ИА "Север-пресс".

Такую информацию представил на заседании комитета Заксобрания ЯНАО по бюджету, налогам и финансам директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.

Эти средства направят на исполнение указов президента России по повышению заработной платы работников культуры до установленных показателей и реализацию регионального национального проекта "Культура".

Кроме того, в 2019 году поддержат мероприятия, приуроченные к Году театра. Также деньги направят на развитие библиотечного и музейного дела, поддержку творческих инициатив, профессионального искусства. Часть расходов запланирована на содержание пяти вводимых объектов культуры, модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение мер социальной поддержки.