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Развитие СМИ обсудят на IX Уральском медиафоруме

Общество, 16:00 23 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IX Уральский медиафорум стартовал в Екатеринбурге. Его тема: "Эпоха digital: буква и цифра. Глобальный медиарынок и региональные СМИ", сообщает правительство Свердловской области.

Участники обсудят перспективные форматы работы печатных и электронных СМИ, тему перехода на цифровое эфирное вещание, а также роль традиционных медиа в цифровую эпоху.

В рамках медиафорума пройдет презентация проектов местных и региональных СМИ. Спикерами пленарных дискуссий и экспертных секций станут известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин, заместитель главного редактора международного проекта "Russia Beyond" Глеб Федоров.

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# Екатеринбург , медиафорум

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