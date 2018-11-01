Тюменцев приглашают на выставку-ярмарку "Новогодье"

Фото предоставлено пресс-службой ТМПО Фото предоставлено пресс-службой ТМПО

Выставка-ярмарка "Новогодье" откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 1 и 2 декабря в 12 часов.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова решил порадовать тюменцев масштабной выставкой-ярмаркой "Новогодье". Погрузиться в атмосферу веселой и оживленной ярмарки смогут все желающие, вход на мероприятие свободный.

Именно здесь лучшие мастера художественных промыслов и ремесел представят свои работы и проведут мастер-классы для всех желающих.

Кроме того, в программе: презентация музейной программы "Moroz 20-19", продажа новогодних абонементов, фотосессия с валенками-великанами, открытка Деду Морозу. А еще посетителей ожидает встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами.

В первый день ярмарки, 1 декабря, в 14 часов начнется кукольное представление "Мишкина ёлка". Стоимость билета: 150 рублей до 1 декабря, в день спектакля – 200 рублей.

Узнать подробности можно в официальной группе Тюменского музейно-просветительского объединения: https://vk.com/tmpo72.