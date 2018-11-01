В Тюмени пройдет детский конкурс "Снегурочки VS эльфы"

Источник: бесплатный фотосток pixabay.com Источник: бесплатный фотосток pixabay.com

Городской конкурс нового формата "Снегурочки VS эльфы" запустил Дом культуры и творчества "Торфяник". Он поможет ответить на вопрос: кто лучший помощник Деда Мороза - снегурочки или эльфы?

Как сообщили в пресс-службе ЦКИТ "Тюмень", в состязании могут принять участие ребята в возрасте от 5 до 14 лет. Мероприятие пройдет 27 декабря, начало - в 12 часов. Участников разделят на несколько категорий. Первыми выступят малыши от 5 до 7 лет. Следующими - дети в возрасте от 8 до 11 лет, последними - юниоры в возрасте от 12 до 14 лет. Церемония награждения по всем возрастным категориям начнется 27 декабря в 16 часов 30 минут.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 декабря в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26), а также заявку можно отправить на адрес электронной почты dktorfjanik@mail.ru с пометкой "для Каюкова А.И.".

В рамках конкурса ребята представят свою визитную карточку, презентуют костюм-образ, затем поучаствуют в интеллектуальном конкурсе "Случайный вопрос от волшебника" и расскажут стихотворение на новогоднюю тематику либо представят творческий номер на тему "Помощник Деда Мороза".

Жюри определит участников по номинациям, среди которых "Снегурочка – новогоднее очарование" и "Новогодний эльф – снежный бум". Победителю конкурса присудят титул "Снегурочка-2019" и "Новогодний эльф-2019". Участников наградят дипломами, памятными сувенирами и сладкими призами.

Участникам конкурса необходимо оплатить организационный взнос в размере 500 рублей. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3452) 45-83-28 и в официальной группе "ВКонтакте".