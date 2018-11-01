В лесничествах региона пройдут предновогодние рейды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совместные рейды для обеспечения сохранности хвойных молодняков, лесных культур и плантаций проведут во всех 22 лесничествах сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ "Тюменьлес" и УМВД России по Тюменской области с 4 по 29 декабря.

Рейды совместят с проверкой соблюдения требований лесного законодательства РФ при транспортировке древесины в лесах Тюменской области. Основная цель мероприятия — пресечение и предотвращение незаконных рубок лесных насаждений, незаконного оборота древесины и выявления виновных лиц с использованием системы ЛесЕГАИС.

Департамент лесного комплекса напоминает, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

В случае, если ущерб, причиненный лесному фонду, составляет более 5 тыс. рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность. Согласно статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), сумма штрафа может составить до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за период от 3 до 4 лет. Предусмотрено также наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишение свободы сроком до 4 лет.

Мероприятия по противодействию незаконной рубки хвойных пород деревьев и обороту древесины департамент лесного комплекса проводит ежегодно. В предновогодний период 2017 года лесные инспекторы провели 324 рейда, организовали 29 совместных передвижных групп и провели 138 совместных рейдов с УГИБДД УМВД. В ходе работы на месте преступления были задержаны два нарушителя, занятых незаконными рубками. Один привлечен к административной ответственности, другой - к уголовной.

Татьяна Ковалева