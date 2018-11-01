Акция "Здоровое сердце": более шестисот тюменцев прошли обследования

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

43 тюменских предприятия приняли участие в акции "Здоровое сердце", которая продлится по 28 декабря.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, специалисты городских поликлиник выезжают в трудовые коллективы крупных производственных предприятий, компаний, бизнес- и торгово-развлекательных центров, общеобразовательных учреждений и организаций, расположенных на территории обслуживания.

Сотрудникам организаций в возрасте от 45 до 65 лет в рамках профилактической акции измеряют артериальное давление, пульс, проводят электрокардиографическое исследование, в том числе с нагрузкой.

На сегодняшний день специалисты поликлиник осмотрели 648 человек. Более 25% сотрудников предприятий, которые приняли участие в профилактической акции, имели отклонения показателей артериального давления. У почти 11% обследованных были выявлены изменения по ЭКГ. При проведении дополнительного исследования – ЭКГ с нагрузкой - нарушения диагностировались у 68% сотрудников предприятий. Почти 46% имеют факторы риска, способствующие возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. По результатам ардиологи дают рекомендации и в случае необходимости назначают дальнейшее обследование.

Департамент здравоохранения администрации города Тюмени напоминает, что проведение подобных профилактических мероприятий направлено на раннее выявление болезней сердечно-сосудистой системы, которые являются ведущими среди причин смертности и инвалидности граждан России и жителей нашего региона, на информирование населения о факторах риска и способах предупреждения развития заболеваний.