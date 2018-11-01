Как с помощью одной кнопки выключить мамино беспокойство

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В два раза вырос спрос на мобильные услуги с начала осени 2018 года. Эксперты "МегаФона" составили Топ-4 приложений для спокойствия родителей.

"Каждая мама хочет знать, где ее ребенок. На замену назойливым звонкам и смс приходят мобильные услуги и гаджеты. Они оградят сына или дочку от опасности и успокоят родителей. Особенно актуальны такие решения в каникулы. Поэтому самое время перед Новым годом зайти в салоны или на сайт и выбрать нужный телеком-антистресс", – отметил директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Для удобства выбора эксперты связи приготовили рейтинг приложений, основанный типах современных мам.

Мама-следователь энергична, читает много книг о воспитании детей, тщательно планирует досуг ребенка. Ее помощником станет приложение "МегаФон Книги", где сотни изданий про здоровье детей, психологию и саморазвитие. Самыми популярными книгами в ноябре стали "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников" Евгения Комаровского и "Самостоятельный ребенок, или Как стать ленивой мамой" Анны Быковой. Больше всего этой темой интересовались в Свердловской области.

Бизнес-маме заботиться о ребенке помогают бабушка или няня, а дополнительным средством станут умные часы Elari KidPhone 3G с голосовым помощником Алиса от Яндекса. "Телеком-няне" можно задать вопрос, сыграть в игру, попросить рассказать сказку. В каникулы продажи таких устройств на Урале вырастают в два раза. Каждые шестые часы были куплены в Тюменской области.

Мама-друг разделяет интересы ребенка и всегда думает о его безопасности. Ее правой рукой станет услуга "Детский интернет". Она ограничит доступ ребенка к опасным сайтам, например, с ненормативной лексикой, и позволит заходить только на "белый" список ресурсов.

Мама-наседка хочет всегда быть в курсе дел и перемещений своего сына или дочки. Узнать это без лишних звонков поможет "Родительский контроль". Сервис покажет перемещения человека по карте, удаленно сообщит о заряде батареи на телефоне и балансе. По данным "МегаФона", родители Свердловской области запрашивают местоположение ребенка чаще других: около шести-восьми раз в день.

Информационная справка

"МегаФон" на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.