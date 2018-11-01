Образовательный слет "Юные ратники" подведет итоги года

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Областной военно-патриотический образовательный слет "Юные ратники" состоится в детском оздоровительно-образовательном центре "Алые паруса" 5 и 6 декабря.

Он соберет курсантов, членов движения "Юнармия", а это более 100 юношей, девушек и их наставников из 26 муниципальных образований Тюменской области. Открытие слета начнется в селе Онохино Тюменского района 5 декабря в 17 часов.

По традиции мероприятие посвящено Дню воинской славы России - началу контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

Организаторы подготовили целый комплекс интерактивных мероприятий. Одна из площадок будет посвящена теме Великой Отечественной войны. Погрузиться в атмосферу тех лет можно будет, посетив музейную экспозицию "Оружие и экипировка Великой Отечественной войны", урок живой истории "Битва под Москвой. Начало" и мастер-класс "Песня на войне". Здесь каждый сможет увидеть макеты оружия военных лет и примерить форму бойцов Красной армии, узнать о подвигах сибирских дивизий под Москвой.

Самой зрелищной частью слета обещает стать масштабная военно-историческая реконструкция одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны - битва за Москву 1941 года. В селе Онохино Тюменского района зрители станут свидетелями того, как оживают страницы истории. Как и 77 лет назад, вновь загрохочут пушки, и советские войска перейдут в контрнаступление на позиции противника. Начало реконструкции намечено на 5 декабря на 13 часов 30 минут.

Любители тактических игр смогут проверить себя в турнире по настольной исторической игре "Битва за Москву".

В ходе образовательного блока "Event-menegment в системе патриотического воспитания" с наставниками поделятся опытом организации и проведения военно-патриотических мероприятий.

В рамках образовательного блока "Медиапатриотизм" слушателям расскажут об особенностях, принципах и правилах использования социальных сетей, как мощной информационной площадки патриотического воспитания молодежи.

Форум завершится 6 декабря "Летописью слета". По многолетней традиции нагрудным знаком "Отличник добровольной подготовки к военной службе" будут награждены лучшие воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.