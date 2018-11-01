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В Ишиме директор предприятия ответит за невыплату зарплаты

Происшествия, 11:03 30 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В полной невыплате заработной платы более двух месяцев обвиняют 41-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Градстройпроект" из Ишима, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с 1 апреля по 26 июня 2018 года обвиняемый не выплатил заработную плату сотруднице предприятия. В результате образовалась задолженность более 100 тыс. рублей. О нарушении трудовых прав потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Под тяжестью неопровержимых улик обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии и полностью возместил задолженность по заработной плате. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, установлена ответственность, в частности, в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

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# невыплата зарплаты , уголовное дело

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