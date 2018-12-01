Где провести новогодние каникулы в Тюменской области

| Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте" | Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте"

Новогодние каникулы – прекрасное время, чтобы не только отдохнуть, но и посетить самые интересные и яркие места Тюменской области. Именно здесь тюменцам, а также туристам из других регионов и стран представится возможность окунуться в зимнюю сказку, познакомиться с Сибирью, древними традициями ее народов и современными достижениями. ИА "Тюменская линия" подготовила краткий обзор самых популярных у туристов локаций.

Тюмень – врата Сибири

Приехав в Тюмень, для начала стоит совершить обзорную экскурсию по городу. Среди популярных мест – памятники деревянной и каменной архитектуры, Цветной бульвар, Сквер сибирских кошек, мост Влюбленных, набережная реки Туры, Свято-Троицкий мужской монастырь, Знаменский кафедральный собор и Ильинский женский монастырь. Интересна будет и музей-усадьба Колокольниковых – единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Кроме того, обязательно стоит побывать и в музее "Россия – моя история". Это первый в мире мультимедийный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней на языке современных технологий.

Одним из самых популярных курортов Тюмени являются горячий источник "Верхний бор", который расположился в 9 км от города. К его плюсам можно отнести не только хорошо обустроенную территорию, но и наличие термального источника с минеральной водой, в который может окунуться любой желающий. Вода в бассейнах обладает лечебно-профилактическим свойством и благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояния. Кроме того, здесь доступны все виды традиционных зимних развлечений – обустроены безопасные горки, залит каток, есть все для любителей лыжных прогулок.

| Фото: База отдыха "Верхний Бор" vk.com | Фото: База отдыха "Верхний Бор" vk.com

Аквапарк "ЛетоЛето", который открыли в Тюмени в 2018 году, хорошо известен за пределами региона. Теплое название действительно позволит каждому гостю почувствовать кусочек лета даже в самый холодный зимний день. Общая площадь зоны отдыха здесь составляет более 11 тыс. кв. м, одновременно в аквапарке могут находиться до 2,5 тыс. гостей. В основной зоне отдыха доступно более 65 различных водных аттракционов. Самая захватывающая горка "Идеальный шторм" имеет спуск длиной 120 метров. Прокатиться на ней возможно с помощью специальных надувных бубликов. Одна из самых быстрых горок в аквапарке называется "Водолет". Ее начальная точка располагается на отметке в 17 метров, максимально возможная скорость достигает 8 м/с.

Древняя столица Сибири - Тобольск

Много интересного можно увидеть и в Тобольске, расположенном в 250 км от Тюмени. Памятник архитектуры Тобольский кремль включает в себя музей "Дворец наместника", Тюремный замок, Гостиный двор. А в подгорной части города на ул. Мира расположен Дом губернатора, где с августа 1917 года по апрель 1918 года проживала семья Романовых. Особый интерес у туристов вызывает и интерактивная площадка "Посад сибирских старожилов", где проходили съемки фильма "Тобол". Приобрести сувениры на память можно на знаменитой Тобольской фабрике художественных косторезных изделий. Это единственное действующее предприятие подобного типа в России.

| фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

Путешествие по Тобольску нельзя представить и без экскурсии в "Абалак". Это уникальный туристический комплекс на верхнем берегу Иртыша, представляющий собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири Ермаком. Рядом с комплексом расположен Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь – настоящее место паломничества православных со всей страны. На протяжении зимних праздников здесь будет работать резиденция Деда Мороза, она расположится в высоком деревянном тереме с резными окошками. Гости резиденции смогут побывать в приемной Дедушки Мороза и посидеть на его троне. А в избушке на курьих ножках Баба-Яга угостит всех горячими пирогами и блинами.

Покровское – родина Григория Распутина

По пути из Тобольска в Тюмень можно заехать и на родину Григория Распутина – село Покровское. Там расположен первый частный музей в России, посвященный загадочному "старцу". Его в 1990 году основали супруги Смирновы. Родовой дом Григория Распутина не уцелел, его снесли в 1980 году, поэтому восстанавливать здание пришлось с нуля по фотографиям и чертежам распутинского дома. А вот наличники на нем подлинные - им более 100 лет. Сохранились и личные вещи семьи "старца" – посуда, мебель, иконы, которые легли в основу экспозиции.

| Фото: muzey-rasputina.ru | Фото: muzey-rasputina.ru

Ялуторовск – город декабристов

Познавательно и весело провести выходные можно и в Ялуторовске, который неофициально называют городом декабристов. Расположен он всего в 85 км от Тюмени. Начать посещение можно со Серетинской площади, ланкастерского класса в особняке купцов Балакшиных и дома купца-мецената С. И Мамонтова. Еще один пункт - Ялуторовский музейный комплекс, куда входят мемориальные дома М.И. Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина, Краеведческий музей и Дом природы.

Обязательно стоить побывать и в знаменитом Ялуторовском остроге, окунуться в мир крестьянских забав. Там посетителей ждут фотосессия в национальных костюмах, стрельба из лука, изготовление народной куклы, роспись по дереву, лепка из глины. Кроме того, в январские праздники здесь пройдет традиционная праздничная программа "Берендеево царство".

Ингальская долина

Ингальская долина — уникальный историко-культурный археологический комплекс на юге региона неподалеку от Заводоуковска, где еще в древности обитали арии и угры. Эти первые обитатели пришли сюда около 10 тыс. лет назад, и из поколения в поколение передавали рассказы о целебной силе местной воды и живительных свойствах ингалинского соснового бора. Интерес для туристов также представляют расположенные в долине особо охраняемые многочисленные объекты культурного наследия. Здесь же расположен и современный санаторий-СПА-отель "Ингала", где провести новогодние каникулы можно с пользой для здоровья.

| Фото: Санаторий-SPA-отель «Ингала» vk.com | Фото: Санаторий-SPA-отель «Ингала» vk.com

Любовь Голышева