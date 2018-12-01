В Тюмени заработала главная ледовая площадка города

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Самый большой каток в истории Тюмени – Главкаток – начал работать на площади 400-летия Тюмени 18 декабря. Его общая площадь составляет 5 тыс. кв. м, сообщает городская администрация.

Одно из главных достоинств катка - идеальный лед, заливка которого будет проходить по несколько раз в день. На территории ледовой площадки созданы все условия для комфортного отдыха: теплые и просторные раздевалки, более 400 пар коньков, постоянное дежурство медперсонала, кафе, фотозоны и арт-объекты на льду, красивая подсветка, присутствие инструкторов и аниматоров. На катке установлена сцена, где каждые выходные, начиная с пятницы, будут проходить концерты.

В течение сезона, который продлится до конца марта, запланированы бесплатные игровые программы. Гостей ждут гоночные турниры, снежные битвы, танцевальные фестивали и творческие марафоны. Первая программа "Лед зовет", которую смогут посетить все желающие, пройдет 27 декабря.

Гостей катка ждут в будни с 12 до 22 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 23 часов. Стоимость входа – 150 рублей. Дети ростом до 120 см и инвалиды всех категорий с сопровождающим смогут покататься бесплатно. Каждую субботу на утренние сеансы вход свободен для всех желающих. Расписание сеансов и программ можно найти на официальном сайте ледовой площадки – главкаток72.рф и в группах в социальных сетях.