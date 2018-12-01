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Гостей "Новогоднего бума" в сквере Депутатов ждут развлечения и сюрпризы

Общество, 08:29 19 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличное гулянье "Новогодний бум" для взрослых и детей пройдет в сквере Депутатов 22 декабря в 14 часов. Для гостей праздника подготовлены сюрпризы, сообщают организаторы.

Тех, кто придет в новогоднем колпаке, приглашают принять участие во флешмобе вокруг огромной снежинки. Колпак получится заработать, если пройти задания на интерактивных площадках и получить игровые жетоны, которые можно обменять на сувенирную монету.

Любители мастерить своими руками смогут принять участие в уникальном развлечении и вырезать совместно с другими гостями праздника огромную снежинку диаметром 3 метра.

В сквере будут работать две фотозоны, на одной из них можно проводить символ уходящего года – собаку и сделать с ней памятное фото, а на второй – загадать желание на волшебном троне Деда Мороза.

На главной сцене состоится праздничный концерт, зрителей поздравят лучшие коллективы Тюмени и гости из Кургана - фольклорная группа "Цветень".

Ведущие концертной программы – популярные мультипликационные герои – проведут множество разнообразных подвижных игр и наградят победителей общегородского квеста "В поисках нового года". Завершится праздник ярким фейерверком из радужных конфетти.

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# Новый год , сквер Депутатов

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