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Роскомнадзор обнаружил сайты-нарушители по продаже билетов на новогодние елки

Общество, 14:16 15 декабря 2018

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Роскомнадзор выявил сайты по продаже билетов на новогодние елки, которые собирают персональные данные с нарушением закона, сообщает "Интерфакс".

"На сайтах осуществляется сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Кроме того, отсутствуют сведения о реализуемых владельцами сайтов требованиях к защите персональных данных", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении приводится список сайтов-нарушителей: biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлёвская-елка.рф, vse-elki.ru, tickets-elka.ru, elki-moskva.ru, theticket.ru, kremlin-elka.su.

Владельцев указанных сайтов вызвали на подписание протоколов об административном правонарушении.

Штрафные санкции предусматривают для юридических лиц штраф на сумму 15-30 тыс. рублей.

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# Новый год , Роскомнадзор

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