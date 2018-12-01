Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жителям Якутии на предстоящих праздниках придется заплатить за базовый новогодний стол больше всего - 447 рублей на человека, оренбуржцам он обойдется в среднем вдвое меньше - 221 рубль на человека, сообщил РИА Новости производитель онлайн-касс "Эвотор" со ссылкой на данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах России.

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: домашний салат "Оливье" с колбасой и домашний салат "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

"Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и "обязательные" для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии – 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой "новогодние столы" в России", - рассказали в пресс-службе компании.

Также весьма доступные цены на новогодние блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, по данным "Эвотора", будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец - 313 рублей. Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии - 431 рубль, меньше всех - в Курганской области - 141 рубль. А "Оливье" в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.

"Самый дорой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской области - 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве - 17 и 19,5 рубля за порцию", - подсчитали в "Эвоторе".

При этом самый дорогой майонез также в Якутии - 252 рубля за килограмм, самый дешевый - в Твери, 113 рублей, средняя цена по России - 149 рублей за килограмм.