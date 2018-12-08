  • 8 декабря 20188.12.2018суббота
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы могут стать участниками марафона "Волшебство нового года"

Общество, 08:23 08 декабря 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный марафон "Волшебство нового года" стартует 10 декабря и продлится до 27. Он пройдет в несколько этапов и будет интересен и взрослым, и детям.

В течение 17 дней будут организованы различные конкурсы и мастер-классы. Так, ребятам предстоит создать открытки, елочные украшения, гирлянды. Мамам и папам предстоит пройти психологические тренинги, найти позитивную мотивацию для обыденных дел.

Итоги марафона будет подведены 29 декабря в МФК "Магеллан" , все участники получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:22 08.12.2018В центре реабилитации "Пышма" работает отделение для слепоглухих людей
08:23 08.12.2018Тюменцы могут стать участниками марафона "Волшебство нового года"
19:15 07.12.2018Тюменские школьники едут на "Молодежный экспресс"
18:21 07.12.2018Тюменец получил партбилет из рук секретаря генсовета "Единой России"