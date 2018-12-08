Тюменцы могут стать участниками марафона "Волшебство нового года"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный марафон "Волшебство нового года" стартует 10 декабря и продлится до 27. Он пройдет в несколько этапов и будет интересен и взрослым, и детям.

В течение 17 дней будут организованы различные конкурсы и мастер-классы. Так, ребятам предстоит создать открытки, елочные украшения, гирлянды. Мамам и папам предстоит пройти психологические тренинги, найти позитивную мотивацию для обыденных дел.

Итоги марафона будет подведены 29 декабря в МФК "Магеллан" , все участники получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".