Исторический парк приглашает тюменцев на новогодние мероприятия

Фото пресс-службы ТМПО Фото пресс-службы ТМПО

Далее в сюжете Тюменцев приглашают принять участие в создании выставки новогодних открыток

Серия новогодних мастер-классов и праздничных мероприятий стартовала в тюменском историческом парке "Россия – моя история", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Уже сейчас все желающие могут посетить почтовую службу Деда Мороза, работа которой продлится до 31 декабря. Гостям предлагают написать от своего имени письмо, можно составить wish list и оповестить о нем близких, так погоня за новогодними подарками для них значительно упростится.

С 11 декабря по 15 января гости исторического парка смогут принять участие в творческих мастер-классах "Снежный шар", "Эх, валенки!", "Северяночка", а также в квесте "Безумный Новый год", музейном уроке "Как встречали Новый год" и других мероприятиях.

Подробная информация о мероприятиях будет опубликована в группе https://vk.com/myhistory_project_tmn. Задать вопросы можно по телефону +7(345)268-11-11.