  • 5 декабря 20185.12.2018среда
  • USD66,4467
    EUR75,6562
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Исторический парк приглашает тюменцев на новогодние мероприятия

Общество, 17:00 05 декабря 2018

Фото пресс-службы ТМПО

Далее в сюжете Тюменцев приглашают принять участие в создании выставки новогодних открыток

Серия новогодних мастер-классов и праздничных мероприятий стартовала в тюменском историческом парке "Россия – моя история", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Уже сейчас все желающие могут посетить почтовую службу Деда Мороза, работа которой продлится до 31 декабря. Гостям предлагают написать от своего имени письмо, можно составить wish list и оповестить о нем близких, так погоня за новогодними подарками для них значительно упростится.

С 11 декабря по 15 января гости исторического парка смогут принять участие в творческих мастер-классах "Снежный шар", "Эх, валенки!", "Северяночка", а также в квесте "Безумный Новый год", музейном уроке "Как встречали Новый год" и других мероприятиях.

Подробная информация о мероприятиях будет опубликована в группе https://vk.com/myhistory_project_tmn. Задать вопросы можно по телефону +7(345)268-11-11.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исторический парк , музей , Новый год

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 05.12.2018Названа десятка лучших фильмов 2018 года
18:31 05.12.2018В Тюменском медуниверситете открылся лекционный зал имени Сергея Галяна
18:05 05.12.2018В историческом парке "Россия – моя история" пройдет урок "Я – гражданин!"
17:54 05.12.20186 декабря - события дня