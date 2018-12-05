Игровой лабиринт на Цветном бульваре будет круглым

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Игровой лабиринт построят на Цветном бульваре, который станет второй главной новогодней площадкой после площади 400-летия на время праздников. Об этом сообщили представители администрации города на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По словам руководителя управы Центрального административного округа Владислава Черкашина, лабиринт будет, в отличие от прошлого года, не прямоугольной, а круглой формы. Домики, башни, сугробы-препятствия будут расположены в нем по спирали, ведь это лабиринт госпожи Метелицы. Будет залита и большая ледяная горка.

Открытие площадки состоится 30 декабря, начало - в 14 часов. Как рассказала директора департамента культуры администрации города Ирина Алексеева, на празднике вскроют ледяную капсулу с заданием, оставленным российским Дедом Морозом во время визита в Тюмень. Дети смогут получить паспорт волшебника и стать участником большой увлекательной игры, финал которой завершится розыгрышем планшетов 9 января.

Мероприятия на Цветном бульваре будут проходить ежедневно с 30 декабря по 9 января, кроме 1 января с 14 до 15 часов.

Уличные развлекательные программы пройдут 22 декабря в сквере Комсомольском с 13 до 16 часов и в сквере Депутатов с 14 до 17 часов. На обеих площадках тюменцев будут угощать горячим сбитнем, а в ходе интерактивных игр в сквере Депутатов вырежут трехметровую снежинку, а в Комсомольском заплетут самую длинную косу Снегурочки. Там же пройдет и третий городской конкурс "Парад саней", с выбором победителей в трех номинациях.

С 30 декабря по 9 января ежедневно (кроме 1 января) с 13 до 14 часов ждет гостей и экопарк "Затюменский", чтобы окунуться в мир сказок. 31 декабря парк приглашает на спортивный зимний марафон пап с детьми.

Ирина Кургузова