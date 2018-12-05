Тюменцев приглашают принять участие в создании выставки новогодних открыток

| Фото: Тюменское отделение Почты России | Фото: Тюменское отделение Почты России

Тюменцев могут принять участие в выставке новогодних открыток и конвертов. Новогодние открытки прошлых лет, конверты и открытки ручной работы можно приносить в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) и УФПС Тюменской области (ул. Республики, 56). При себе иметь паспорт, сообщает Тюменское отделение Почты России.

Срок приема почтовой продукции: до 10 декабря. Выставка "Новогодний переполох" откроется в ДК "Водник" 15 декабря.

"Этой выставкой мы хотим показать, что людям всегда приятно получать добрую весточку. Так было и будет. Возможно, что дети-участники этого мероприятия привыкнут отправлять и получать почтовые отправления, сделанные своими руками, а у старых открыток появится вторая жизнь", - рассказала менеджер ОСП "Водник" Инесса Бартоль.

Российские конверты и открытки – это уникальный исторический материал, по ним тоже можно судить об эпохе, считают сотрудники почты.

"Сейчас личная переписка по почте возрождается, радуя новыми вариантами материалов и техники, постепенно превращаясь в самостоятельный подарок-сувенир", - отметила главный специалист корпоративных коммуникаций Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.