Тюменские спасатели рассказали, как безопасно украсить новогоднюю елку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодняя елка — радость для детей и взрослых. Она приносит в дом праздничное настроение и под ней находят долгожданные подарки. Но не стоит забывать о том, что выбранная елка должна быть не только красивой, но и безопасной, напоминает управление МЧС по Тюменской области.

На что обратить внимание, чтобы праздник не обернулся трагедией, рассказал начальник пресс-службы управления Сергей Юсько.

Во-первых, новогоднюю елку необходимо устанавливать подальше от отапливаемых приборов и источников открытого огня – каминов и плит. При выборе искусственной елки лучше отдать предпочтение моделям, которые имеют противопожарную пропитку - эта информация указывается на упаковке.

"На елку ни в коем случае нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно если она украшена ватным "снегом" и бумажными игрушками, - отметил Сергей Юсько. - Для украшения елки необходимо использовать только сертифицированные электрические изделия. Лучше всего приобретать гирлянду в магазине или торговом центре, а не с рук или "с колес". Но и в первом случае проявить максимум бдительности – даже в магазине можно по ошибке приобрести изделие низкого качества или гирлянду, технические характеристики которой не соответствуют условиям ее предполагаемой эксплуатации".

На упаковке гирлянды должна быть маркировка, где производитель обязан указать все параметры изделия: мощность, тип ламп, класс защиты, дату изготовления. При выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, искрения, ее нужно срочно отключить.

Николай Ступников