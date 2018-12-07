Новогодний ужин без последствий для здоровья: советы врачей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разнообразием, а не обилием блюд должен запомниться праздничный стол в новогоднюю ночь и последующие праздники, считает главный внештатный диетолог Тюменской области Елена Дороднева, сообщает департамент здравоохранения региона.

"Стол должен, конечно, быть таким, чтобы запомниться на целый год. Но он должен запомниться не количеством, а разнообразием вкусов блюд, и нестандартным - праздничным - подходом. Не делайте традиционное оливье, сделайте салат с авокадо. Не надо жарить горячее - запеките рыбу. Постарайтесь подойти к приготовлению с точки зрения правильного питания. Пробуйте разные блюда, но понемногу, - говорит врач. - А алкоголь, конечно же, в умеренном количестве и в том случае, если вы можете назвать себя здоровым человеком, особенно в области пищеварения".

Начинать новогоднюю трапезу с правильной пищи советует врач-гастроэнтеролог консультационно-диагностического центра "Эндос" Наталья Костина. Холодные закуски, овощные салаты без калорийных соусов, мясные нарезки и нежирные сорта рыбы создадут ощущение наполненности желудка и не позволят разыграться аппетиту сверх меры.

"Салаты нужно съесть на протяжении суток. Кроме того, их лучше заправлять оливковым маслом или нежирной сметаной, натуральным йогуртом, а не майонезом, - советует врач. - Выбирая белковые блюда, лучше всего придерживаться одного определенного вида белка. Так, если вы начали с морепродуктов и рыбы, не стоит смешивать их с мясом".

Обильная, жирная пища и те продукты, которые вы не часто употребляете в пищу, - стресс для вашего организма, отмечает медик. Рекомендуется отказаться от жирной свинины, баранины, утки, гуся, копченых колбас, салями, бекона, особенно копченого, жирных сортов рыбы, орехов, консервированных фруктов в сладком сиропе.

При выборе десертов предпочтение следует отдавать легким муссам, желе, избегать жирных масляных кремов и бисквитов.

Наталья Костина напоминает, что не переедать помогут простые правила: не съедать блюдо до конца, не отвлекаться во время еды, тщательно пережевывать пищу и пользоваться маленькими тарелками – для маленьких порций.

Правильное питание в новогодние праздники включает также разумное потребление напитков. Главное, о чем не стоит забывать, – никогда не пить алкоголь, даже самый легкий, на голодный желудок. Быть особенно осторожными врачи рекомендуют людям с заболеваниями органов пищеварения. Перед бокалом спиртного стоит съесть бутерброд или закуску.

"А вот разного рода копчености, домашние соления и маринады с алкоголем сочетать не рекомендуется. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов, - поясняет медик. - Соки в пакетированных вариантах желательно употреблять разбавленными питьевой кипяченой водой в соотношении 1:1, это позволит снизить их концентрацию и уменьшить влияние кислоты на желудок".

Важно соблюдать санитарно-гигиенические правила. Так, не рекомендуется употреблять пищу, приготовленную более одного-двух дней назад. Не стоит заправлять заранее приготовленные салаты, ингредиенты нужно хранить отдельно.

Праздничное питание не должно затягиваться более чем на два-три дня, потом переходите на обычный для вас режим питания, включая первые блюда.

Тем не менее, если появляются такие симптомы, как резкая боль в животе, температура тела выше 37,5, жидкий стул несколько раз в день, следует срочно обратиться за медицинской помощью для исключения хирургической и инфекционной патологии.