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Открытие елки и главного катка Тюмени пройдет 27 декабря

Общество, 09:02 12 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие елки и главного катка областной столицы начнется на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 15 часов, сообщает городской департамент культуры.

Здесь же откроют Резиденцию Деда Мороза в 13 часов. Гостей праздника ожидают казачьи забавы, игровые программы со сказочными персонажами, среди которых Богатырь, Любава, Избушка на курьих ножках и конь Юлий Цезарь.

На мероприятии будут работать торговые ряды, на которых представят различную продукцию.

Своим творчеством тюменцев и гостей города будут радовать вокальная группа "Арабелла", хореографический ансамбль "Мерет" и хореографические коллективы "Центра культуры и творчества "Тюмень". Изюминкой праздника станет дискотека 80-х.

Под песню вокал-бэнда "Матрица" "В Новый год с новой строчки" прозвучит праздничный салют, и гостей мероприятия пригласят на открытие главного катка. Заряд положительных эмоций, праздничное настроение и веселье ждут гостей праздника.

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# елка , каток , Новый год , открытие , площадь 400-летия Тюмени

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