Тюменские застройщики будут сами продавать свои квартиры

| Фото: www.minstroyrf.ru/ | Фото: www.minstroyrf.ru/

В Тюмени есть немало хороших застройщиков, которые умеют строить жилье быстро и качественно, и они способны сами организовать продажу своих квартир, без помощи посредников.

Это в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, который принял участие в открытии "Галереи застройщиков Тюмени", новой площадки на региональном рынке недвижимости.

"Я думаю, что это у них получится не хуже, чем у агентств, которые занимаются продажей жилья, создаст здоровую конкуренцию и в конечном счете скажется на цене квартир", - пояснил он.

Ведущие застройщики Тюмени на единой площадке предложат покупателям весь ассортимент одновременно. Здесь же будут работать банки, предлагая ипотечные продукты.

"Это очень хорошее событие как для города, так и для региона в целом, - подчеркнул Сергей Шустов. - Очень приятно, что наш самый успешный регион, который недавно признан лучшим по качеству жизни и по качеству автомобильных дорог, делает еще один шаг к обеспечению наших граждан еще одной качественной услуги. Растет поток граждан, которые хотят жить в нашем городе, - повышается и спрос на квартиры".

Заместитель губернатора отметил, что на новой площадке присутствует весь основной пул застройщиков, которые работают в Тюмени. На сегодняшний день в состав "Галереи застройщиков Тюмени" входят Тюменская домостроительная компания, ПСК "Дом", ГК "ТИС", компания "Брусника", ГК "Меридиан", ГК "ЭНКО", СК "Звезда", ЖБИ-3, ГК "В72". Также здесь представлены банки – Сбербанк, Запсибкомбанк, Абсолют банк, Связь-Банк.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отметил, что тюменские застройщики активно участвуют в реализации муниципальных, региональных и федеральных программ. "Это не совсем обычное мероприятие для нашего города, - отметил он, - ряд застройщиков решили создать условия для того, чтобы потребитель мог в одном месте решить все свои проблемы. Все то, что делается для того, чтобы сделать наиболее удобным процесс выбора квартир, заслуживает уважение и поддержки со стороны органов власти".

Борис Олейник