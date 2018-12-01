В Сургуте произошло ДТП с участием семи автомобилей

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Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Сургуте на ул. Энергетиков 11 декабря, пострадали четыре человека, сообщает Госавтоинспекция по ХМАО.

Водитель Mitsubishi Pajero, по предварительным данным, потерял управление и допустил столкновение с Hyundai Creta.

Hyundai Creta от столкновения отбросило на стоящие автомобили Mazda 3 и Toyota Land Cruiser Prado. Далее Toyota Land Cruiser Prado столкнулся со стоящим авто Mazda CX-5, а автомобиль Mazda 3 столкнулся с Toyota RAV 4. Далее автомобиль Toyota RAV 4 столкнулся с МАЗом-3103469.

В результате столкновения получили травмы четыре человека.