Пункт обогрева для бездомных откроют в Тюмени

| Фото: "Дом милосердия "Богадельня" во Вконтакте | Фото: "Дом милосердия "Богадельня" во Вконтакте

Первый в Тюменской области пункт обогрева для бездомных откроют на ул. Коммунистическая, 70 в Тюмени 19 декабря, сообщает региональный департамент социального развития.

Открытие палатки состоится в рамках праздника добра и милосердия, который ежегодно проходит в день Святителя Николая Чудотворца Мирликийского.

Начало праздника добра и милосердия — в 12 часов, в 15 часов начнется торжественная часть, во время которой пункт освятит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Всех гостей праздника ожидает концертная программа от волонтеров и чаепитие. Каждый сможет внести свою лепту в помощь людям без определенного места жительства и приобрести изделия ручной работы на благотворительной ярмарке, принести подарки для подопечных центра или сделать пожертвование.

Пункт обустроен на средства субсидии, предоставленной департаментом социального развития Тюменской области по программе поддержки НКО на конкурсной основе. Помимо ночлега, в пункте будет организована санитарная обработка, горячий ужин, оказано содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения. Единовременно в пункте, оборудованном автономной тепловой установкой, могут находиться 30 человек.

Как отмечает директор АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якунин, пункт обогрева необходим тем лицам без определенного места жительства, которые считают для себя более комфортным пребывание на улице, ничего не предпринимают, чтобы изменить свою жизнь, и обращаются за помощью только во время холодов. Размещение пункта на территории центра "Милосердие" и Областного центра социальной адаптации и ресоциализации, дает дополнительные возможности оказания помощи этим людям. Кто-то из них после беседы с психологом и социальным работником может принять решение получить помощь в полном объеме и начать изменения в жизни.

Напомним, в Тюменской области система помощи лицам без определенного места жительства включает как государственные учреждения во всех муниципальных образованиях, так и некоммерческие организации — это общественная организация "Будущее начинается сейчас", медицинский стационар на 20 мест, и АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", социальная гостиница на более 90 мест. Помимо этого, в Тюмени работает областной центр социальной адаптации и ресоциализации, который помогает лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановить документы и трудоустроиться.

"Будущее начинается сейчас" и "Милосердие" входят в реестр поставщиков социальных услуг и ежемесячно получают компенсацию из областного бюджета за оказанные услуги. В ноябре 2017 года департамент социального развития Тюменской области в целях оказания имущественной поддержки передал помещения социальной гостиницы "Милосердию". С августа 2018 года в здании идет капитальный ремонт, который находится на завершающей стадии. На время капитального ремонта постояльцы социальной гостиницы размещены в другом здании. Также обе организации на реализацию социальных проектов получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов: "Будущее начинается сейчас" - в 2016 году, "Милосердие" — в 2018 году.