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На Ямале подвели итоги вакцинации оленей от сибирской язвы

Общество, 13:26 18 декабря 2018

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Более 466 тыс. голов оленей, 85 % от запланированного объема, провакцинировано от сибирской язвы на Ямале в 2018 г., сообщает ИА "Север-пресс".

Достигнутый процент считается достаточным для стабильного эпизоотического состояния территории, в 2017 году эта цифра составляла 82 %. Вакцинация проводилась в более чем 800 стадах. Для ее проведения было задействовано 80 прививочных бригад из более 160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий и сторонних организаций. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов на заседании правительства ЯНАО.

Он отметил, что в середине октября для работы службы была поставлена мобильная ветеринарная диагностическая лаборатория с возможностью работы с микроорганизмами II-IV группы патогенности. Лаборатория позволит обеспечить оперативность постановки диагнозов и увеличит охват мониторинговых исследований.

Также Евгений Попов отметил, что в округе с 1 июля введена и полноценно функционирует система электронной ветеринарной сертификации. На практике это значит, что "от стойбища до прилавка" — от производства до реализации конечному потребителю — обеспечивается прослеживаемость продукции. За первые месяцы эксплуатации системы оформлено более 700 тыс. электронных ветеринарных сопроводительных документов, это больше, чем за весь полуторагодовалый переходный период.

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# ветеринария , олени , оленина , сибирская язва

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