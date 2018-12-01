Блог-тур по Тюменской области собрал более шести миллионов просмотров в соцсети

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Блог-тур с участием самых активных стримеров прошел в Тюменской области при поддержке социальной сети "Одноклассники", сообщает областной департамент потребительского рынка и туризма.

В течение нескольких дней блогеры из Москвы и Омска Дмитрий Барков, Евгения Воробьева и Юлий Макаров вели мастер-классы для тюменских коллег – Марины Арбатской, Ольги Пановой и Сергея Мехнина. После этого они вместе провели трансляции из разных городов региона, где рассказали о достопримечательностях и местных традициях.

Участники блог-тура протестировали традиционные сибирские развлечения – прокатились на собачьей упряжке с запряженными в нее хаски, искупались в минеральной воде на горячих источниках, посетили дом-музей Распутина и Тобольский кремль. Трансляции вызвали большой интерес у пользователей "Одноклассников" и суммарно собрали более 6 млн просмотров.

Самым популярным видео стал пятичасовой стрим OK Live, где Юлий Макаров отправлял письма с тюменскими открытками зрителям со всего мира, которые оставляли свои контакты в комментариях. Видео за время эфира собрало более 500 тыс. просмотров. Всего блогеры создали более 50 стримов и постов с хэштегом #хочувтюмень.