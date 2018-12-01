Юным читателям расскажут об истории варежек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зимнюю прогулку, новогодние представления и мастер-классы проведут для юных тюменцев городские учреждения культуры и библиотеки 19 декабря. Так, в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) пройдет исторический библио-вояж "Меняем рукавички на перчатки". Ребята узнают, как выглядели первые варежки, когда появились перчатки, для чего их использовали древние греки, сообщает городской департамент культуры.

На зимнюю прогулку "Тропинками родного края" приглашает юных горожан библиотека №19 (ул. Станционная 18а/1). Малыши узнают, как живут зимой обитатели леса, почему перелетным птицам каждый год приходится путешествовать из одного конца земного шара в другой, чем питаются зимой барсуки и белки и много другое.

Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2) готовит для ребят праздничную развлекательную программу "Веселое Новогодье!". А в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) пройдет праздник "Когда приходят чудеса!". Гости узнают об истории праздника, новогодних традициях разных стран, о том, когда появились елочные игрушки и какими были первые украшения.

В Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Судоремонтная, 2а) состоится заключительное мероприятие школьного проекта "Мастерская Деда Мороза" в рамках городского проекта "Ларец новогодних чудес". А в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) откроется клуб "Умный дачник".