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Тюменские каратисты завоевали призовые места в Москве

Спорт, 17:16 18 декабря 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские каратисты завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по всестилевому карате в Москве 16 декабря, сообщает ЦСП72.

Артем Кайгородцев среди мужчин в весовой категории до 80 кг завоевал золотую медаль и выполнил норматив мастера спорта. В весе до 60 кг обладателем серебра стал Анвар Атажанов.

В женской категории до 60 кг отличилась Алена Максимченко, она завоевала серебряную медаль. Среди юношей на втором месте весовой категории до 50 кг оказался Вячеслав Матвеев.

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# карате , соревнования , ЦСП72

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