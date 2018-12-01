Тюменские каратисты завоевали призовые места в Москве

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские каратисты завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по всестилевому карате в Москве 16 декабря, сообщает ЦСП72.

Артем Кайгородцев среди мужчин в весовой категории до 80 кг завоевал золотую медаль и выполнил норматив мастера спорта. В весе до 60 кг обладателем серебра стал Анвар Атажанов.

В женской категории до 60 кг отличилась Алена Максимченко, она завоевала серебряную медаль. Среди юношей на втором месте весовой категории до 50 кг оказался Вячеслав Матвеев.