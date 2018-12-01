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В Тобольске закрыли интим-салом

Происшествия, 13:59 19 декабря 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Работу массажного салона, в котором оказывались услуги интимного характера, пресекли в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейские проверили развлекательные заведения, магазины, массажные салоны, хостелы и общежития.

Полицейскими выявлено пять правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя. Изъято свыше 800 единиц контрафактный продукции. Пресечена работа массажного салона, где оказывались услуги интимного характера. Полицейскими задержаны работницы заведения, которые привлечены к административной ответственности. Проводятся мероприятия, направленные на привлечение к ответственности и организаторов нелегального бизнеса.

Во время полицейского рейда проверены места компактного проживания иностранных граждан. Стражи порядка проверили около 700 приезжих, порядка 200 человек доставлены в отдел полиции из-за отсутствия документов. Все они поставлены на учет. Составлено девять административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники ГИБДД в рамках операции выявили ряд различных нарушений правил дорожного движения и составили в отношении водителей 105 административных протоколов. Пять водителей уличены за вождение в нетрезвом виде. Еще один автолюбитель отказался от прохождения от медосвидетельствования.

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# полиция , проверки , Тобольск

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