Всероссийская акция "Узнай о своих долгах" пройдет 26 декабря

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Всероссийская информационная акция "Узнай о своих долгах" пройдет 26 декабря с 10 часов, сообщает управление ФССП Тюменской области.

Судебные приставы расскажут жителям города о том, как легко можно получить информацию о задолженности через уникальный информационный сервис ФССП России "Банк данных исполнительных производств".

В рамках акции в крупных торговых центрах "Галерея Вояж", "Кристалл", на тюменском Автовокзале и в аэропорту "Рощино" граждане, обратившиеся к судебным приставам-исполнителям смогут узнать информацию о наличии исполнительных производств, а также получить консультативную помощь в пределах компетенции ФССП России.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области напоминает, что невыплата долга является основанием для ограничения выезда за пределы Российской Федерации, а потому рекомендует заблаговременно исполнить все свои обязательства.