  • 19 декабря 201819.12.2018среда
  • USD66,7454
    EUR75,7761
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер северо-западный

Жительница Бердюжья похитила у отчима деньги с карты

Происшествия, 12:31 19 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девушку, подозреваемую в краже денег с банковской карты, задержали в Бердюжье, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился 49-летний мужчина, у которого с карты похитили 3 тыс. 600 рублей. Под подозрение попала 21-летняя падчерица.

Мужчина попросил дочь своей сожительницы сходить за покупками в магазин, дав ей свою банковскую карту. Выполнив поручение, девушка не вернула карту владельцу, а спустя некоторое время сняла деньги со счета и потратила их на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Бердюжье , кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 19.12.2018В Тобольске закрыли интим-салом
13:37 19.12.2018В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет из Таиланда
13:15 19.12.2018Жительницу Челябинской области подозревают в убийстве годовалого сына
12:53 19.12.2018На Ямале изъяли более двух тысяч литров поддельного алкоголя