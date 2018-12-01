Жительница Бердюжья похитила у отчима деньги с карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девушку, подозреваемую в краже денег с банковской карты, задержали в Бердюжье, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился 49-летний мужчина, у которого с карты похитили 3 тыс. 600 рублей. Под подозрение попала 21-летняя падчерица.

Мужчина попросил дочь своей сожительницы сходить за покупками в магазин, дав ей свою банковскую карту. Выполнив поручение, девушка не вернула карту владельцу, а спустя некоторое время сняла деньги со счета и потратила их на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.