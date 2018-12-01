В Тюменской области оптимизируются процедуры выдачи разрешений на охоту

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В Тюменской области почти 90% разрешений на охоту в 2018 году было распределено в электронном виде.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", посвященной итогам осуществления федерального государственного охотничьего надзора в регионе в 2018 году, сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

"Совместно с департаментом информатизации Тюменской области мы продолжаем работать над совершенствованием программного продукта ИС-"Охотуправление" в целях полной автоматизации операций предоставления государственных услуг, - отметил он. - В том числе, оптимизируются процедуры распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, прием электронных заявок на распределение с Портала услуг Тюменской области и поступающих из ГАУ ТО "МФЦ". Так же оптимизируются процедуры выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов".

В Тюменской области, по данным Госохотуправления, в 2017 году только 40% заявок на разрешение на охоту было подано в электронном виде, в 2018 году их количество достигло 87%.

Тюменские охотники поняли удобство новой системы и все чаще прибегают к электронным программам.

Борис Олейник