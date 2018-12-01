В Тюмени названы лучшие книги 2018 года

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

148 изданий приняли участие в конкурсе "Книга года - 2018". По решению жюри главной книгой уходящего года стал лирический фотоальбом Сергея Анисимова на стихи Александра Новопашина "Поэтика бескрайней тундры", сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Лучшей книгой художественной прозы стала книга "Берег Белый – Берег Красный" Николая Коняева. В номинации "Лучшая поэтическая книга" Серебряную литеру получила книга лирики Николая Шамсутдинова "Патрицианка".

Лауреатом в номинации "Лучшая книга для детей и юношества" стала книга Любови Турбиной "Мой птенец". Лучшей документальной книгой признана книга Сергея Кубочкина "Текутьев. Жизнь под шум скандалов".

Серебряные литеры за победы в номинациях "Лучшая научная книга" и "Лучшее учебное издание" получили книги издательства ТюмГУ "Экологический атлас Ямало-Ненецкого автономного округа", созданный коллективом авторов института наук о Земле ТюмГУ и "Возрастно-педагогическое консультирование" Елены Неумоевой-Колчеданцевой.

Звание "Лучшая книга о родном крае" присудили книге Валерия Ермолаева "Мой район – моя гордость! От юбилея к юбилею. Нижнетавдинский краеведческий словарь". Серебряную литеру за лучшее художественно-полиграфическое решение получила автобиографическая книга Юрия Неелова "Река с простым названием Жизнь".

По результатам онлайн-голосования "Самой популярной книгой" была признана книга Макара Шитова "Дорогой человек".

Все книги-участники конкурса поступят в фонд областной научной библиотеки и станут доступными для большого круга читателей.