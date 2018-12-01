  • 24 декабря 201824.12.2018понедельник
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -31..-33 С 3 м/с ветер восточный

Тобольские волейболистки взяли бронзу на зональном первенстве России

Спорт, 17:49 24 декабря 2018

Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Тобольские волейболистки стали третьими на зональном первенстве России среди девушек 2006-2007 годов рождения, завершившемся в Челябинске 22 декабря.

В финальной стадии, набрав одинаковое количество очков, по 9, с лидерами соревнований, подопечные Елены Кутовой по дополнительным показателям завоевали лишь бронзовые награды, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Победительницей стала команда Челябинск-1. Екатеринбург-1 остался на второй строчке.

Неплохо выступили упоровские девушки. Подопечные Дарьи Нориной заняли пятое место. В утешительном раунде волейболистки тюменской СДЮСШОР № 1 также неплохо показали себя. Команда Анны Кудрявцевой в итоге расположилась на седьмой позиции.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 24.12.2018Тобольские волейболистки взяли бронзу на зональном первенстве России
16:21 24.12.2018Тюменские пловцы завоевали серебро на турнире в Санкт-Петербурге
15:38 24.12.2018Тюменские биатлонисты отличились в Екатеринбурге
14:54 24.12.2018В Тюмени набирает обороты первенство города по мини-футболу