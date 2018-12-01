Тобольские волейболистки взяли бронзу на зональном первенстве России

| Фото: Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Тобольские волейболистки стали третьими на зональном первенстве России среди девушек 2006-2007 годов рождения, завершившемся в Челябинске 22 декабря.

В финальной стадии, набрав одинаковое количество очков, по 9, с лидерами соревнований, подопечные Елены Кутовой по дополнительным показателям завоевали лишь бронзовые награды, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Победительницей стала команда Челябинск-1. Екатеринбург-1 остался на второй строчке.

Неплохо выступили упоровские девушки. Подопечные Дарьи Нориной заняли пятое место. В утешительном раунде волейболистки тюменской СДЮСШОР № 1 также неплохо показали себя. Команда Анны Кудрявцевой в итоге расположилась на седьмой позиции.