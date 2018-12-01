Автоинспекторы с наступлением морозов помогают водителям на трассах

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Автомобилистам, попавшим сложную ситуацию на трассе, оказывают помощь в морозы тюменские автоинспекторы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В районе аэропорта "Рощино" 24 декабря наряд полка ДПС обнаружил съехавший в кювет автомобиль Жигули. Вернуть его на дорогу удалось благодаря водителю проезжавшего мимо автобуса. Автоинспекторы при этом обеспечили безопасность движения.

В Тобольском районе автоинспекторы обнаружили сломавшийся автомобиль Ниссан, и отбуксировали его до места ремонта. На 310-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень в Тюменском районе аналогичная помощь была оказана водителю автомобиля Фольксваген.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует автомобилистам в ближайшие сутки воздержаться от дальних поездок. Уже к середине недели синоптики обещают повышение температуры. Если поездку все же нельзя отложить, обязательно проверьте исправность всех систем автомобиля перед тем, как выезжать на трассу. В случае поломки, лучше обратится за помощью в Госавтоинспекцию.