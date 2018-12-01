Югорчанину грозит до семи лет тюрьмы за смертельное ДТП

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Расследование ДТП, в результате которого погибли трое взрослых и один ребенок, завершено в Сургутском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Водитель на "Мицубиси PAJERO" на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ 21120". В результате ДТП водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину, вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.