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Новогодний турнир по мини-футболу в Тюмени определил полуфиналистов

Спорт, 17:42 28 декабря 2018

Федерации футбола Тюмени | Фото: Федерации футбола Тюмени

В Тюмени стали известны результаты четвертьфинальных матчей традиционного новогоднего турнира по мини-футболу. Поединки состоялись на площадке СК "Прибой" 27 декабря, сообщает городская федерация футбола.

Бомбардирскими качествами в очередной раз блеснул знаменитый форвард Денис Абышев. Он забил шесть мячей в ворота "Кайрата", обеспечив тем самым крупную победу "Россару" со счетом 12:3. "Тюмень-90" уступила "Геологу-82" - 1:5. СДЮШОР-92, у которого дубль сделал Рудольф Шарапов, огорчил соперников из "Бойца" - 6:5. "Форвард-84" нанес поражение "Геологу-2080". У победителей хет-трик оформил Дмитрий Зарва.

В полуфиналах 28 декабря встретятся "Геолог-82" и "Форвард-84", а также СДЮШОР-92 и "Россар". Призеры турнира определятся 29 декабря.

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