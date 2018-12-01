Александр Моор: в уходящем году тюменцы покорили новые вершины

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Уходящий 2018 год позволил многим тюменцам покорить новые вершины. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с наступающим Новым годом.

"Студенты и школьники, спортсмены, молодые профессионалы и ученые достигали признания и завоевывали награды самого высокого уровня. Мы вместе активно участвовали в выборах президента страны и губернатора региона. В этом году успешно завершились многие смелые проекты и инициативы. На карте нашей Тюменской области появились новые большие и малые предприятия, современные школы и детские сады", - отметил губернатор.

Своих первых гостей принял уникальный Музей семьи императора Николая II, а по маршруту Тюмень - Тобольск отправились комфортабельные брендированные вагоны "Императорского маршрута". В областной столице открылся самый крупный в стране аквапарк, а в Тюменском районе начали выпускать фирменное тюменское мороженое. Тюмень вновь признана лучшей в России по качеству дорог и качеству жизни, напомнил глава региона.

"Этот год войдет в историю и завершением масштабного проекта - строительства Тюменской кольцевой автодороги. К этой цели шаг за шагом мы с вами шли много лет. В уходящем году 12 наших муниципалитетов отметили 95-летние юбилеи. Прошедший год вдохновил многих на добрые дела и поступки. Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут новые открытия и проекты", - подчеркнул Александр Моор. Губернатор убежден, что жители Тюменской области сообща преодолеют все преграды и добьются отличных результатов.

"Каждый из нас строит свою жизнь, жизнь своей семьи, и может менять мир вокруг к лучшему. Давайте вместе созидать и наполнять каждый день счастливыми событиями. Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году продолжатся все ваши начинания, появятся хорошие перспективы, пусть он принесет счастье и радость в каждый дом! Желаю всем вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо Тюменской области и всей России", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Соб. инф.