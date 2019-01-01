  • 1 января 20191.01.2019вторник
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тарко-Сале во время пожара спасли четверых детей

Происшествия, 12:38 01 января 2019

89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Восемь человек эвакуировались самостоятельно, четырех детей пожарные помогли вынести на руках во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме в г. Тарко-Сале 1 января, сообщает ГУ МЧС России по Ямалу.

Пожар случился около семи часов, спасатели были на месте вызова через три минуты. На момент прибытия горела детская коляска в подъезде и стены подъезда, было сильное задымление.

Через восемь минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Всего в тушении принимали участие 18 человек и четыре единицы спецтехники МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:51 01.01.2019В Магнитогорске извлечены из-под завалов тела восьми человек, поисковая операция приостановлена
12:38 01.01.2019В Тарко-Сале во время пожара спасли четверых детей
11:41 01.01.2019В Орске на пожаре в жилом доме погибли семь человек
11:07 01.01.2019В Тюмени от фейерверков загорелись два балкона в жилых домах