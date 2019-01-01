В Тарко-Сале во время пожара спасли четверых детей

| Фото: 89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Восемь человек эвакуировались самостоятельно, четырех детей пожарные помогли вынести на руках во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме в г. Тарко-Сале 1 января, сообщает ГУ МЧС России по Ямалу.

Пожар случился около семи часов, спасатели были на месте вызова через три минуты. На момент прибытия горела детская коляска в подъезде и стены подъезда, было сильное задымление.

Через восемь минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Всего в тушении принимали участие 18 человек и четыре единицы спецтехники МЧС.