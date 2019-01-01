В Магнитогорске извлечены из-под завалов тела восьми человек, поисковая операция приостановлена

| Фото: 74.mchs.gov.ru/ | Фото: 74.mchs.gov.ru/

Тела восьми погибших извлечены из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске. Судьба 36 человек, которые в момент происшествия могли находиться в квартирах, неизвестна.

Такие данные на 12 часов местного времени 1 января привел глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по ситуации в Магнитогорске, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

"При разборе завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - заявил Евгений Зиничев.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Во избежание последствий обрушения принято решения на 40 м расширить территорию оцепления.

"Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации", - добавил Зиничев.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в 10-этажном панельном доме на ул. Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 частично. Были эвакуированы 16 жителей, развернуты два пункта временного размещения. Пять человек госпитализировали в лечебные учреждения города. Удалось установить местонахождение 84 граждан.