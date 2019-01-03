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Судьба четырех человек остается неизвестной после обрушения дома в Магнитогорске

Общество, 10:43 03 января 2019

mchs.gov.ru | Фото: mchs.gov.ru

На утро 3 января в Магнитогорске устанавливают местонахождение еще четырех человек, сообщает МЧС России.

Из-под завалов дома извлечены тела 37 погибших, в том числе шести детей. Напомним, что с начала момента операции спасены шесть человек, в том числе два ребенка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС России – 453 человека, 59 единиц техники, в том числе три воздушных судна.

3 января в 12 и 16 часов жители трех подъездов получат ещё два получасовых окна для того, чтобы в сопровождении спасателей и психологов МЧС России, сотрудников МВД и администрации города попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи.

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# взрыв газа

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